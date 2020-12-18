Тамбовской Епархии могут отдать дом-памятник на ул. Кронштадтской, 83А

В Тамбовской городской Думе рассмотрят вопрос о безвозмездной передаче в собственность Тамбовской Епархии нежилого здания, расположенного на ул. Кронштадтской, 83А. Такое обращение поступило в гордуму от митрополита. На сегодняшний день готов проект документа, предусматривающий принятие такого решения.

По данным Росреестра, здание 1968 года постройки, о котором идет речь, располагается рядом с 9-й школой, оно имеет два этажа, общая площадь – чуть больше 477 кв. м. Кадастровая стоимость объекта (ее определяли в 2016 году) составляет 26 миллионов рублей.

Здание является объектом культурного наследия, и, в случае принятия положительного решения о его передаче церкви, епархия должна будет обеспечить его сохранность в соответствии с законом об охране памятников.