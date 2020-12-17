В Тамбовской области владелец автосервиса стал жертвой мошенника

В рассказовский отдел полиции обратился местный предприниматель, занимающийся автосервисом. Мужчина рассказал, что около двух месяцев назад он стал жертвой мошенничества. Он получил сообщение, что некий продавец желает реализовать автомобиль «Волга» на запчасти и прислал в подтверждение фотографии машины.

Мужчины по телефону договорились о сумме в 18 тысяч рублей, которые были перечислены на банковскую карту. После получения денег продавец машины перестал выходить на связь.

Полицейские установили, что номер, с которого звонил мошенник, принадлежит 23-летнему жителю Рассказовского района. Выяснилось, что молодой человек нигде не работал и имел судимость за кражи и мошенничество. Парня задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в совершенном преступлении.

- Молодой человек нашел в сети Интернет фотографии чужого автомобиля, который выдал за свой. Он убедил предпринимателя в переводе денег на банковскую карту, пообещав передать машину на следующий день. Получив деньги, он сломал и выкинул сим-карту. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение мошенничества, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.