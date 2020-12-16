В Тамбовской области выросла смертность

В Тамбовстате подсчитали количество родившихся и умерших жителей региона за 10 прошедших месяцев этого года. По данным статистики, с января по октябрь 2020-го на Тамбовщине умерли 13870 человек, это на 1047 жителей больше, чем в аналогичном периоде 2019-го, когда за 10 месяцев скончались 12823 тамбовчанина. При этом в области падает рождаемость. Если в прошлом году с января по октябрь родились 6557 детей, то в 2020-м – 6269, что на 288 меньше. Сократилось в регионе число детских смертей. В прошлом году за 10 месяцев умерли 28 детей в возрасте до 1 года, в 2020-м – 20.