В Мичуринском районе на обочине машина сбила 32-летнего мужчину

Пешеход находился на краю дороги Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

14 декабря в 17 часов на 6 километре автодороги «Мичуринск- Петровское-Орел-Тамбов-станция Никольская» проходящей по территории Мичуринского района сбили пешехода. 23-летний водитель автомобиля «Chrysler Neon» наехал на 32-летнего мужчину, который находился на краю проезжей части дороги в попутном с машиной направлении.

- В результате аварии мужчина получил травмы, его доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская центральная городская больница имени Брюхоненко», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.