Депутат сельсовета в Тамбовской области несколько лет фиктивно устраивал на работу в местную школу искусств своих знакомых

Депутат Староюрьевского сельсовета, который работает директором МБУ ДО «Староюрьевская ДШИ», с октября 2014 года по апрель 2019 года на период отопительного сезона фиктивно трудоустраивал на должность оператора газовой котельной своих знакомых. Из зарплату руководитель присваивал себе. За несколько лет ему удалось незаконно получить около 500 тысяч рублей.

По этим фактам в отношении народного избранника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ и ч.2 ст. 292 УК РФ. Кроме того, его хотят отстранить от деятельности в сельсовете.

- Прокуратурой Староюрьевского района в сельсовет направлена информация и потребовано на ближайшем заседании решить вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.