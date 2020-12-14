Липчанину грозит до 5 лет тюрьмы за серию краж велосипедов в Тамбовской области

На Тамбовщине уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением о серии краж велосипедов на территории Первомайского района направлено в суд для рассмотрения по существу.

Одно из первых заявлений о краже велосипеда поступило в дежурную часть МОМВД России «Первомайский» 14 июля этого года. Потерпевший сообщил, что примерно с 07.00 до 12.30 неизвестные лица, проникнув в подъезд многоэтажки по улице Солнечной, совершили кражу принадлежавшего ему двухколесного транспорта. В этот же день аналогичная кража произошла на улице Тельмана, где из подъезда пропал велосипед «Стингер».

С помощью камер видеонаблюдения, установленных на улицах поселка Первомайский, полицейские вычислили подозреваемого в кражах и задержали его. Им оказался 29-летний житель Липецкой области.

- Задержанный дал признательные показания. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции установили причастность злоумышленника к совершению 13 преступлений на территории Первомайского района. В следственном подразделении МОМВД России «Первомайский» было возбуждено 13 уголовных дел, позже объединенных в одно производство, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Как установили полицейские, злоумышленник приезжал на электричке в поселок из города Чаплыгин Липецкой области. В подъездах многоэтажек он находил оставленные без присмотра велосипеды. Похищенный транспорт злоумышленник продавал на территории Липецкой области.

В ходе проведения следственных действий стражи порядка установили круг лиц, кто купил у вора велосипеды. 12 из 13 похищенных транспортных средств изъяты и возвращены законным владельцам. Липчанину грозит до 5 лет лишения свободы.