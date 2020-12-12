Тамбовчанин проведет два года в колонии-поселении за неуплату алиментов

Жителя Тамбова приговорили к двум годам колонии-поселения за неисполнение решения суда об уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность превысила 300 тысяч рублей. Мужчина проведет в заключении два года.

- Ранее должник привлекался к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Однако, на путь исправления мужчина так и не встал, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Дознаватель Ленинского районного отделения судебных приставов возбудил в отношении неплательщика уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и передал его на рассмотрение в суд, который вынес мужчине приговор.