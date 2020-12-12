Жители Уварово узнают о наличии лекарств в аптеках на сайте горадминистрации

Информация о наличии лекарственных препаратов в аптеках Уварово будут размещать на официальном сайте городской администрации.

В период пика заболеваемости превышен спрос на лекарственные препараты. В связи с ажиотажем среди населения и сбоем в работе системы мониторинга лекарственных препаратов, их поставка со складов в аптеки происходила с большой задержкой. Эта проблема решалась на федеральном уровне, после чего медикаменты начали поступать в аптечную сеть в обычном режиме. Но дефицит возможен. Для удобства горожан, чтобы помочь узнать, в какой аптеке имеется необходимый препарат, главой города Владиславом Денисовым дано поручение экономическому отделу собирать информацию о наличии препаратов в Уварове и оперативно размещать на сайте города.

- Эта информация в ближайшее время начнёт размещаться на сайте администрации, чтобы любой житель мог знать, какие препараты и где он может приобрести сегодня и какие поступят в ближайшие дни, - отмечает глава города Владислав Денисов.

Созданный на сайте городской администрации раздел называется «Аптеки». На нём размещена информация о всех аптеках города, указаны контактные данные. С 15 декабря будет вывешен перечень определённых медикаментов с указанием наличия в той или иной аптеке города.

Данные будут ежедневно обновляться. Каждый житель может зайти на сайт и получить необходимую информацию о наличии лекарственных средств в аптеках города.

Напомним, препараты для лечения больных коронавирусной инфекцией, предоставляются бесплатно в стационаре, а находящимся на амбулаторном лечении доставляются медиками на дом.