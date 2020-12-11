Двое тамбовчан пойдут под суд за нападение на полицейских

В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 37 и 26 лет. Их обвиняют в нападении на полицейских.

По версии следствия, вечером 21 июнясотрудники ДПС ГИБДД МОМВД России «Кирсановский» остановили автомобиль, водитель которого был пьян. Сотрудник полиции предложил мужчине выйти из машины и проследовать в патрульный автомобиль для дальнейшего разбирательства. Не желая выполнять законные требования полицейского, водитель транспортного сродства и один из его пассажиров избили сотрудников ГИБДД. У одного из них диагностировали закрытую черепно-мозговою травму с сотрясением головного мозга.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.