В Котовске прокуратура выявила в детских садах нарушения, касающиеся питания

Прокуратура Котовска проверила исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в образовательных учреждениях. В двух детских садах и одной школе города были выявлены нарушения.

Согласно пунктам 14.3 и 14.16 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции, которая маркируется указанием наименования приема пищи и датой отбора. Однако в МБДОУ Детский сад № 3 «Сказка» данное требование нарушалось. Также прокуроры выявили, что детей кормили из посуды с отбитыми краями и сколами.

В МБДОУ Детский сад № 15 «Теремок» не соблюдалось требование раздельного хранения различных продуктов. В МБОУ «СОШ» не было достаточного количества моек для рук в цехах приготовления пищи, а также отсутствовали документы (декларация о соответствии) на мороженную рыбу.

- По результатам проверки внесены представления руководителям МБДОУ Детский сад № 3 «Сказка», В МБДОУ Детский сад № 15 «Теремок» и МБОУ «СОШ». Помимо этого вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ в отношении предпринимателя, которая реализовывала на территории школы пирожки жареные во фритюре, карамель леденцовую, которые входят в перечень продуктов и блюд, запрещенных для продажи в организациях общественного питания образовательных учреждений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.