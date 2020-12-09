В Моршанске ученики гимназии мерзнут на уроках

В Моршанске городская прокуратура провела проверку по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей в МБОУ «Гимназия». Дело в том, что родители школьников пожаловались на то, что их дети мерзнут на уроках.

Было установлено, что во втором корпусе учебного заведения температура воздуха в кабинете №15, где занимались дети начального класса, составляла лишь 16 градусов Цельсия.

- За нарушение требований к условиям обучения детей в образовательной организации прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении в отношении и.о. директора гимназии производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.7 ч.1 КоАП РФ. Материл об административном правонарушении для рассмотрения направлен в органы Роспотребнадзора, - сообщает прокуратура города Моршанска.