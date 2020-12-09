Тамбовчанин, подозреваемый в покушении на убийство предпринимателя сам сдался полицейским в Липецке

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области продолжают расследование уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В совершении этого преступления подозревается 46-летний житель Никифоровского района.

По версии следствия, днем 3 декабря мужчина, в ходе конфликта со своим знакомым, индивидуальным предпринимателем, несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия, после чего скрылся. С ранениями в живом бизнесмена доставили в больницу, где он находится до сих пор. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Подозреваемого в нападении объявили в розыск. 8 декабря стрелявший мужчина сам обратился в один из отделов полиции города Липецка и в этот же день был доставлен в Мичуринский район.

- Следственные действия по этому делу продолжаются, выясняются все обстоятельства и мотив совершенного преступления, рассматривается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.