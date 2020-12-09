Тамбовчанин получил 3 года колонии за нападение на офис микрозаймов

Вступило в законную силу решение суда Ленинского района города Тамбова по уголовному делу о совершении разбойного нападения на офис микрофинансовой организации, расположенной на улице Коммунальной города. Ранее судимого 30-летнего жителя Тамбовского района признали виновным в совершении этого преступления и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Преступление произошло вечером 21 января текущего года. В офис микрофинансовой организации вошел мужчина и, угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему все имеющиеся в кассе деньги. Забрав 4 тысячи рублей, грабитель ушел.

В момент нападения работница офиса успела нажать «тревожную кнопку» с выходом сигнала на пульт частного охранного предприятия. Через несколько минут на месте преступления уже были сотрудники ЧОП и полицейские. Сотрудницу офиса опросили, с ее слов составили приблизительное описание внешности напавшего мужчины. Кроме этого, полицейские изучили данные с камеры видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент совершения преступления. После просмотра записей под подозрение попал 30-летний мужчина. Его задержали и доставили в полицию, где он признался в преступлении. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Разбой» и на время следствия отправили его в СИЗО.

- В конце 2019 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.