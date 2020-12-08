Тамбовчанка, заказавшая поджог иномарки экс-супруга и ее подельник отправятся в колонию

Машину удалось поджечь со второй попытки Фото: УМВД России по Тамбовской области

Вступило в законную силу решение мичуринского городского суда по уголовному делу о поджоге внедорожника. Суд признал обвиняемых виновными в совершении преступления и назначил наказание женщине – три года лишения свободы, мужчине – три с половиной года лишения свободы.

Преступление произошло ночью 8 февраля этого года. В дежурную часть ОМВД России по г. Мичуринску поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном на улице Советской. Гараж оказался серьезно поврежден, а стоящий в нем автомобиль «Митсубиши Аутлендер» полностью уничтожил огонь. Машину уже пытались поджечь в октябре 2019 года, однако тогда сын предпринимателя вовремя увидел пожар и вместе с отцом потушил огонь.

Сотрудники уголовного розыска и ГИБДД установили подозреваемого в совершении преступления 44-летнего мужчину. Позже он сознался в совершении поджога. Выяснилось, что инициатором пожара стала бывшая супруга предпринимателя. По ее указанию мужчина проник в гараж через отверстие в крыше, облил автомобиль бензином и поджег. По данному факту в следственном подразделении ОМВД России по городу Мичуринску возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», расследование которых позже было объединено в одно производство. Следователь назначил и провел ряд экспертиз, нашел и опросил свидетелей и очевидцев, а также собрал улики и доказательства по делу.

- Помимо привлечения к уголовной ответственности, осужденным предстоит компенсировать весь причинённый ущерб, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.