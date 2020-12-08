В перинатальном центре Тамбова на свет появился десятитысячный малыш

Новорожденный Матвей стал десятитысячным ребенком, появившимся на свет в стенах этого медучреждения Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Перинатальном центре имени преподобной Марфы Тамбовской родился десятитысячный малыш. Новорожденный – мальчик, его назвали Матвеем. Вес – 3320 грамм, рост – 51 сантиметр. Он первый ребенок в семье.

- Мама и малыш чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. Всего со дня открытия перинатального центра здесь родились 5151 мальчика и 4849 девочек, из них 188 двоен и три тройни. Пока мальчики опережают девочек. Конечно, такая статистика не главный показатель. На первом месте здоровье матери и ребенка, - сказал заведующий акушерским стационаром Сергей Ведищев.

Напомним, что в тамбовском перинатальном центре рожают женщины не только со всех районов Тамбовской области, но и из других регионов страны.