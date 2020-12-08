Тамбовчанин до смерти избил случайного прохожего, сделавшего ему замечание

В Тамбове суд вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установили следствие и суд, вечером 25 апреля этого года осужденный и его знакомый на велосипедах поехали на рыбалку. Во время движения по Рассказовскому шоссе мужчины встретили супружескую пару и, услышав оскорбительные высказывания в свой адрес, остановились.

Оказалось, пешехода возмутило то, что велосипедисты проехали слишком близко, чуть не задев их. В ходе конфликта осужденный избил оппонента, после чего сел на велосипед и уехал. 48-летний потерпевший был госпитализирован в медучреждение, где через день скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

— Уголовное дело рассматривалось в суде с участием присяжных заседателей. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.