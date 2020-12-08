В тамбовской больнице имени Архиепископа Луки открыли ковидное отделение

В отделении развернули 30 коек для коронавирусных больных Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В больнице имени Архиепископа Луки города Тамбова открыли отделение на 30 коек для лечения больных коронавирусом. Его развернули в отдельном двухэтажном корпусе, чтобы исключить случаи заражения пациентов других отделений.

В отделении уже начали принимать новых пациентов. По информации администрации Тамбовской области, оно обеспечено необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, антисептиками и средствами защиты.

Для лечения больных COVID-19 в отделении задействованы 10 врачей и 20 медицинских сестер, которые прошли специальное обучение.

- Благодаря грамотным действиям персонала мы развернули отделение максимально оперативно. Установили шлюз, который отделяет красную и стерильную зоны. На первом этаже будут находиться тяжелые больные, у кого болезнь протекает легче, тех разместим на втором этаже отделения. Из 30 коек 23 койки обеспечены кислородом. У нас в наличии есть аппараты ИВЛ. Готовы к тому, чтобы оказать всю необходимую помощь заболевшим, - сказала главврач больницы имени Архиепископа Луки Марина Македонская.