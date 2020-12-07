В Тамбове на остановке грабитель обокрал пенсионерку

Сотрудники отдела полиции №2 по г. Тамбову раскрыли грабеж, совершенный 25 ноября. На улице Астраханской в дневное время злоумышленник напал на 68-летнюю женщину, которая ждала автобус на остановке. Он выхватил у пенсионерки сумку, где находились деньги и банковская карта.

По составленным приметам оперативники задержали грабителя 4 декабря. Им оказался 36-летний мужчина, проживающий в селе Рысли Моршанского района. При опросе в отделе полиции задержанный дал признательные показания. Деньги он успел потратить. Сумка, которую выбросил злоумышленник, найдена и возвращена потерпевшей.

— В настоящее время продолжается расследование на предмет причастности фигуранта к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкцией статьи виновный может быть наказан лишением свободы на срок до четырех лет. Кроме того, он обязан возместить материальный ущерб потерпевшей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.