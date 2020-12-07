Тамбовский водитель, у которого не оказалось полиса ОСАГО, пытался подкупить полицейского

6 декабря в полицию поступило сообщение о попытке дать взятку сотруднику полиции. Во время патрулирования улицы Интернациональной поселка Ржакса сотрудник госавтоинспекции остановил транзитный автомобиль для проверки документов. Как выяснилось, водитель управлял транспортным средством без полиса ОСАГО. Автовладелец был приглашен инспектором в служебную машину для оформления нарушения. При составлении протокола по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», мужчина попытался дать взятку за несоставление документа, по которому ему грозил штраф в размере 800 рублей.

Сотрудник полиции отказался от взятки, этот момент запечатлен на видеорегистраторе. Таким образом, 44-летний нарушителя, проживающего в Тамбове, теперь привлекут не только к административной ответственности, но и к уголовной – ст. 291.2. УК РФ «Мелкое взяточничество». За это преступление ему грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.