Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Тамбове состоится обсуждение городского бюджета

Публичные слушания назначили на 15 декабря
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Главный финансовый документ города выносят на обсуждение тамбовчан

Главный финансовый документ города выносят на обсуждение тамбовчан

В Тамбове объявили публичные слушания, на которых горожане смогут обсудить проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Ознакомиться с главным финансовым документом областного центра тамбовчане смогут в комиссии по организации и проведению публичных слушаний, которая располагается на улице Советская, д. 38г в комитете финансов администрации города (кабинет № 10), а также на официальных интернет–порталах мэрии и градоначальника: http://city.tambov.gov.ru/departments/komitet-finansov/glavnaja-stranica, http://motambov.ru.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 декабря в 10 часов в здании «Тамбовского молодежного театра» на ул. Астраханской, 2А. Участвовать в обсуждении могут все жители города и зарегистрированные на территории областного центра юрлица. Председательствовать на собрании будет временно исполняющий полномочия главы города Максим Косенков.

- Свои предложения по проекту документа горожане могут заранее направлять в Комиссию, по адресу 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.38г, каб. № 10 в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, тел. 71-54-52 или на электронный адрес: post-kfin@cityadm.tambov.gov.ru, - говорится в постановлении городской администрации. – А также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.