В Тамбове состоится обсуждение городского бюджета

Главный финансовый документ города выносят на обсуждение тамбовчан

В Тамбове объявили публичные слушания, на которых горожане смогут обсудить проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Ознакомиться с главным финансовым документом областного центра тамбовчане смогут в комиссии по организации и проведению публичных слушаний, которая располагается на улице Советская, д. 38г в комитете финансов администрации города (кабинет № 10), а также на официальных интернет–порталах мэрии и градоначальника: http://city.tambov.gov.ru/departments/komitet-finansov/glavnaja-stranica, http://motambov.ru.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 декабря в 10 часов в здании «Тамбовского молодежного театра» на ул. Астраханской, 2А. Участвовать в обсуждении могут все жители города и зарегистрированные на территории областного центра юрлица. Председательствовать на собрании будет временно исполняющий полномочия главы города Максим Косенков.

- Свои предложения по проекту документа горожане могут заранее направлять в Комиссию, по адресу 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.38г, каб. № 10 в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, тел. 71-54-52 или на электронный адрес: post-kfin@cityadm.tambov.gov.ru, - говорится в постановлении городской администрации. – А также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.