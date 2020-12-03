В Тамбове ярмарку на Полынковской перенесли на противоположную сторону

В Тамбове из-за жалоб местных жителей по поручению временно исполняющего обязанности главы города Максима Косенкова ярмарку на улице Полынковской перенесли в более удобное место. Теперь она расположится на противоположной стороне улицы, на участке большей площади по адресу: ул.Полынковская, 55а.

- Жители улицы Полынковской в районе дома 55а, а также близлежащих домов, неоднократно поднимали тему переноса ярмарки, которая располагалась в неудобном для подъезда транспорта и расположения торговых палаток месте на Полынковской 102-104, в непосредственной близости с пешеходным переходом, - сообщает пресс-служба городской администрации.