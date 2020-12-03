В пожаре на улице Колхозной Тамбова погибла 93-летняя пенсионерка

Причины возгорания устанавливаются Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Днем 2 декабря в Тамбове загорелся частный жилой дом площадью 120 кв. м., расположенный на улице Колхозной. В 15 часов 17 минут на место ЧП прибыли пожарные. Выяснилось, что в пожаре погибла хозяйка дома – 93-летняя пенсионерка.

- Причины трагедии устанавливаются, сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По данному факту в СО по Октябрьскому району г. Тамбов регионального СУ СК России проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.