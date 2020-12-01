Тамбовчанин на 7 лет отправится в колонию за расправу над приятелем

В июне этого года двое жителей Тамбова днем распивали спиртные напитки, и между ними произошел конфликт. Во время ссоры, находясь в сильном алкогольном опьянении, 45-летний мужчина несколько раз ударил оппонента по голове, после чего он упал. После этого нападавший еще несколько раз ударил приятеля в живот ногами. В результате у мужчины произошло внутрибрюшное кровотечение, от которого он в этот же день скончался.

- Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области.