Театр Российской армии подарил мичуринскому музею вещи, принадлежавшие Владимиру Зельдину

Музей получил гримировальный столик, кресло и костюмы актера Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На сцене в Театре Российской армии 30 ноября состоялся вечер памяти великого советского и российского актера Владимира Зельдина. На мероприятии представители театра подарили Мичуринскому литературно-музыкальному музею новые артефакты, связанные с театральной жизнью артиста.

- Театр Армии тогда передал в дар театральные афиши и фотографии из спектаклей, в которых был занят Владимир Михайлович. Теперь эта экспозиция пополнилась новыми артефактами. Это гримировальный столик, кресло из набора мебели 1940-х годов, костюмы Владимира Зельдина из спектаклей «Учитель танцев», «Изобретательной возлюбленной» и «Стрекоза», а также платье Людмилы Татаровой из «Изобретательной возлюбленной», - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, к 105-ой годовщине со дня рождения выдающегося земляка Владимира Зельдина, в феврале этого года в Мичуринском литературно-музыкальном музее была открыта экспозиция, состоящая из личных вещей актера, переданных его родственниками и друзьями.