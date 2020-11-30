На улице Базарной в Тамбове начали делать дорогу

Открыть движение на участке ул. Базарной должны в этом году

В областном центре продолжаются реконструкция на участке улицы Базарной, где располагался мост через Студенец. Напомним, работы здесь должны завершиться во второй половине декабря, а движение планируют открыть до наступления нового года. Как рассказали в МКУ «Дирекция городских дорог», на сегодняшний день рабочие выполнили самый сложный этап реконструкции – завершили монтаж гофрированной трубы. Сейчас специалисты приступили к возведению полотна дороги. Для этого дорожники уложили специальные маты из георешетки, на которые слоями насыпают песок. Также рабочие завершают укладывать специальные конструкции, которые будут удерживать дорогу и примут на себя нагрузку от автомобилей. С этими задачами подрядчик планирует справиться к концу недели. После этого специалисты приступят к финальному этапу работ: смонтируют новую дорожную одежду, обустроят тротуары, установят дорожные знаки и сделают освещение.

- Несмотря на календарь и ожидаемые пониженные температуры, соблюдение требований, предусмотренных ГОСТом Р 58831-2020, позволит уложить качественное и долговечное асфальтобетонное покрытие, - уверяют в МКУ «Дирекция городских дорог».

Кстати, по условиям контракта, чтобы компенсировать вред, причиненный строительными работами над Студенцом, заказчик работ обязан компенсировать его. Исполняя эту обязанность, в Челнавское водохранилище выпустили 4 килограмма молодняка сазаны. Понятно, что выжить в Студенце у рыбы шансов не было, поэтому возмещение вреда природе прошло в другом водоеме.

Вред природе компенсировали, выпустив меленьких сазанов в Челнавское водохранилище

Фото МКУ «Дирекция городских дорог»