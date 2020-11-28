В Мичуринске начали устанавливать главную городскую елку

Полностью готово новогоднее дерево будет через неделю

В наукограде начали подготовку к зимнему празднику. На главной площади города специалисты МБУ «Спецавтохозяйство» приступили к монтажу городской елки. Высота конструкции - 20 метров. 19 тысяч светодиодов, более 700 ярких блестящих шаров и колокольчиков порадуют взор мичуринцев в новогодние дни. Напомним, новая современная елка из искусственной хвои и комплекса световых элементов впервые в истории города была установлена в 2019 году.

Помимо дневных в этом сезоне конструкцию украсят динамические игрушки в виде звезд, которые будут сиять в вечернее время. Яркости добавит полутораметровая светодиодная макушка в виде звезды неправильной формы.

- Завершить установку главной городской елки в наукограде планируют в течение недели, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска. - Кроме того, праздничные новогодние «красавицы» должны появиться во всех основных микрорайонах Мичуринска.

Фото пресс-службы администрации города Мичуринска