На севере Тамбова ликвидировали аварии на водоводе

Специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы» несколько дней работали над восстановлением водоснабжения потребителям северной части города, запитанных от 6 ВЗУ.

Благодаря работе нескольких бригад специалистов и 11 единиц техники были устранены повреждения на водоводе ДУ 600 сразу по двум адресам: Рылеева 63/4 и ул. Советская 212 к. 3. Сейчас все работы завершены.

- На улице Советской было заменено 3 метра поврежденной трубы на новую чугунную, а на улице Рылеева - 7 метров, - сообщает пресс-служба АО «ТКС».