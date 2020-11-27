В Тамбове за день оштрафовали 43 пешехода, нарушивших правила дорожного движения

Полицейские организовали дежурство по всему городу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

26 ноября в Тамбове прошел рейд сотрудников ГИБДД по профилактике аварий с участием пешеходов. В текущем году на территории Тамбовской области зарегистрировано 78 наездов на пешеходов, в которых 5 человек погибли и 74 получили ранения. 26 человек пострадали на пешеходных переходах.

- В профилактическом мероприятии приняло участие 45 сотрудников ГИБДД, а также член Общественного совета при УМВД России по Тамбовской области Павел Серёгин, представители Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Тамбова, а также активисты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Всего за сутки сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 43 пешехода.