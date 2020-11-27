Тамбовская предпринимательница обманула клиентов почти на полмиллиона рублей

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову с заявлениями обратились 20 жителей областного центра. Они рассказали, что стали жертвами мошенницы. В полиции возбудили уголовное дело и нашли 30-летнюю женщину, которая обманула десятки человек.

Выяснилось, что начиная с декабря 2019 года банковский счет предпринимательницы служба судебных приставов арестовала за долги. Но это не помешало аферистке принимать заказы от новых клиентов и брать с них деньги за поставку товара. С конца декабря минувшего года и по конец апреля текущего предприниматель приняла от двенадцати тамбовчан заказы на поставку керамической плитки на общую сумму в 460 тысяч рублей. Зная, что ее счет арестован, она предлагала оплату наличными, привлекая клиентов скидками на продукцию. Когда проходило время, отведенное на доставку, каждому клиенту она говорила, что заказ пришел либо не полностью, либо другого цвета, либо поставщики подвели. Каждый раз она продлевала сроки доставки и кормила клиентов обещаниями.

- Сотрудники полиции опросили каждого пострадавшего, изучили договоры поставки продукции, провели сбор улик и доказательств, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - В настоящее время ведется поиск полученных от клиентов денег и их возврат пострадавшим людям. Предпринимательнице может грозить до шести лет лишения свободы.