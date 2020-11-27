В Тамбовской области назначили нового руководителя государственной инспекции труда

Артамонова Ольга Владимировна

Государственную инспекцию труда в Тамбовской области возглавила 33-летняя Ольга Артамонова. До этого она занимала должность заместителя руководителя этого же ведомства. К исполнению своих обязанностей новый начальник приступила с 25 ноября.

Ольга Артамонова родилась в пос. Мыс Шмидта, Магаданской области в 1987 году. В 2009 году с отличием окончила ТГУ им Г.Р. Державина по специальности: «Государственное и муниципальное управление», в 2010 году –ТГУ им. Г.Р. Державина по специальности: «Юриспруденция».

В Государственной инспекции труда в Тамбовской области Ольга Владимировна работает с мая 2012 года в должности государственного инспектора труда (по правовым вопросам), в сентябре 2017 года была назначена на должность главного государственного инспектора труда (по правовым вопросам), с 3 мая 2018 года назначена на должность ВРИО заместителя руководителя - Государственной инспекции труда заместителя главного государственного инспектора труда в Тамбовской области (по охране туда).

Фото: Государственная инспекция труда в Тамбовской области