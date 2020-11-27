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Участие в переписи населения тамбовским студентам засчитают как практику

Учащиеся вузов смогут не только заработать, но и получить зачет
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовским студентам, обучающимся по образовательным программам по направлению подготовки «Социология», работу переписчиком во время Всероссийской переписи населения могут засчитать за производственную практику.

Для этого им необходимо заключить договор с Тамбовстатом. Ведомство обратилось в ведущие вузы Тамбовской области с просьбой оказать содействие в привлечении студентов в качестве переписчиков.

- Тамбовстат предложил привлечь студентов в качестве переписчиков Тамбовскому государственному университету имени Г.Р. Державина, Тамбовскому государственному техническому университету, Тамбовскому государственному музыкально-педагогическому институту имени С.В. Рахманинова, Тамбовскому филиалу Российского нового университета, Тамбовскому филиалу РАНХ и ГС, Мичуринскому государственному аграрному университету, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала в труднодоступных и удаленных областях России, а в апреле 2021 года она пройдет на большей части страны, в том числе и на территории Тамбовщины.