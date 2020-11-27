Участие в переписи населения тамбовским студентам засчитают как практику

Тамбовским студентам, обучающимся по образовательным программам по направлению подготовки «Социология», работу переписчиком во время Всероссийской переписи населения могут засчитать за производственную практику.

Для этого им необходимо заключить договор с Тамбовстатом. Ведомство обратилось в ведущие вузы Тамбовской области с просьбой оказать содействие в привлечении студентов в качестве переписчиков.

- Тамбовстат предложил привлечь студентов в качестве переписчиков Тамбовскому государственному университету имени Г.Р. Державина, Тамбовскому государственному техническому университету, Тамбовскому государственному музыкально-педагогическому институту имени С.В. Рахманинова, Тамбовскому филиалу Российского нового университета, Тамбовскому филиалу РАНХ и ГС, Мичуринскому государственному аграрному университету, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала в труднодоступных и удаленных областях России, а в апреле 2021 года она пройдет на большей части страны, в том числе и на территории Тамбовщины.