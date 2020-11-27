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Олега Иванова утвердили на должность первого заместителя главы администрации Тамбовской области

В статусе и.о. чиновник ходил 2,5 месяца
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Олег Иванов

Олег Иванов

27 ноября на заседании Тамбовской областной Думы Олега Иванова утвердили на должность первого заместителя главы администрации Тамбовской области и руководителем аппарата губернатора. Напомним, после выборов главы администрации области, которые проходили с 11 по 13 сентября, все замы утверждаются заново, а до тех пор они являются исполняющими обязанности. Олег Иванов, как и все его коллеги проходили в статусе и.о. 2,5 месяца.

- Кандидатура Олега Иванова была предложена губернатором Тамбовской области Александром Никитиным, - сообщает сайт регионального отделения «ЕР». - Глава региона отметил, что Олег Иванов обладает большим опытом в сфере государственного управления и многое сделал для развития региона.

Фото ЕР