Тамбовстат: средняя зарплата в области составляет почти 30 тысяч рублей

По данным Тамбовстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Тамбовской области за январь - сентябрь 2020 года составила 29836,1 рублей и выросла на 7,5%. Размер реальной среднемесячной заработной платы, рассчитанный с учетом роста потребительских цен, за январь - сентябрь этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличился на 3,8%.

Самая высокая зарплата (больше 48 тысяч рублей) сложилась у работников финансовой и страховой сферы. Это в 1,6 раза выше среднеобластного уровня. У работников сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства среднемесячная номинальная начисленная заработная плата была выше среднеобластной на 9,4%, в области информации и связи – на 10,3% и составила свыше 32 тысяч рублей. В строительстве заработная плата работников сложилась ниже среднеобластного уровня на 15,9% и составила 25 тысяч рублей.

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался у работников гостиниц и предприятий общественного питания, у специалистов по недвижимости.

Среднемесячная заработная плата работников образования составила 24513,8 рублей, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг — 29768,3 рублей.

Вместе с тем, в рейтинге российских регионов по уровню зарплат Тамбовская область вошла в десятку аутсайдеров и оказалась на 78 месте из 85. Это данные исследование качества жизни, которое подготовили эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данные Росстата. Специалисты выяснили, что 19,7% тамбовчан или каждый пятый житель региона получают меньше 15 тысяч рублей.