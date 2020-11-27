Бизнесмен из Тамбова лишился около миллиона рублей, делая ставки на спорт

В Тамбове 29-летний предприниматель «подарил» мошеннику около миллиона рублей. Бизнесмен был азартным и делал ставки на футбольные матчи. В течение двух месяцев он общался в Интернете с человеком, который заинтересовал его возможностью неплохо подзаработать на ставках. После очередной ставки, которую сделал тамбовчанин, незнакомец сообщил, что его выигрыш составил 11 тысяч долларов США.

Для получения выигрыша тамбовчанину необходимо было сначала перевести 15% налог от суммы на киви-кошелек. Мужчину даже не остановило то, что сделанные им несколько переводов оказались заблокированными какими-то финансовыми организациями.

Мошенник воспользовался азартом тамбовчанина и стал убеждать вновь зарегистрироваться на сайтах и платить новые налоги. Также аферист сообщил мужчине, что ему необходимо прибыть в Сингапур лично для получения выигрыша, но до этого нужно оплатить услуги юристов.

- В итоге мошенник под различными надуманными предлогами смог выманить у тамбовчанина в несколько траншей сумму в 925 тысяч рублей. Когда у «обладателя 11 тысяч долларов США» закончились сбережения, он понял, что стал жертвой мошенничества и обратился за помощью в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В следственном подразделении отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».