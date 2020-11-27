В Тамбовской области мать и дочь избивали взятых под опеку четверых детей

Мать и дочь из села Верхнеспасское Рассказовского района издевались над взятыми под опеку несовершеннолетними детьми. В период с декабря 2019 по январь 2020 четверо ребят неоднократно подвергались жестокому обращению в семье опекунов, в том числе регулярным избиениям.

Узнав об этом, администрация Рассказовского района отстранила опекунов от исполнения обязанностей по договору о приемной семье. Женщинам перестали платить соответствующие выплаты, а детей изъяли.

- Рассказовским межрайонным прокурором в отношении обоих опекунов материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ были направлены в следственные органы. На данный момент одна из опекунов привлечена к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб., в отношении второй дело рассматривается в суде, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.