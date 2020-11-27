Пропавшую 16-летнюю жительницу Мичуринска нашли у приятеля-ровесника в Астрахани

Полиция Астраханской области получила информацию о том, что в селе Старокучергановка может находиться 16-летняя жительница города Мичуринска, без вести пропавшая несколько дней назад. Оперативники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции Отдела МВД России по Наримановскому району Астраханской области установили её местонахождение.

Как выяснилось, девочка приехала в гости к 16-летнему подростку, с которым познакомилась в соцсети. Установлено, что в отношении неё не совершалось противоправных действий.

- Астраханские полицейские проинформировали о результатах поисковых мероприятий своих коллег из УМВД России по Тамбовской области, инициировавших розыск, - сообщили в УМВД России по Астраханской области.

После проведения профилактической беседы юную путешественницу отвезли в социальное учреждение, где она будет находиться до приезда родителей.