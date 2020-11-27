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Депутаты Гордумы проведут личный прием тамбовчан

Пообщаться с народными избранниками можно будет с 30 ноября по 4 декабря
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Депутаты Тамбовской городской Думы седьмого созыва с 30 ноября по 4 декабря проведут

личный прием граждан. Из-за пандемии общение будет организовано по телефону. Председатель Гордумы и депутаты будут вести прием по графику:

30 ноября

С 16 до 18 часов

Гильбих Владимир Олегович – тел. 75-01-44

1 декабря

С 15 до 17 часов

Леонова Елена Васильевна – тел. – 75-03-02

Журавский Алексей Евгеньевич – тел. 75-01-44

С 17 до 19 часов

Стивкина Евгения Геннадьевна – тел. 75-01-44

2 декабря

С 15 до 17 часов

Хорев Владимир Иванович – тел. 75-01-44

3 декабря

С 14 до 16

Ермак Андрей Эдуардович – тел. 75-01-44

С 15 до 17 часов

Стариков Валерий Тимофеевич – тел. 8-980-673-81-33

4 декабря

С 14 до 16 часов

Шанина Любовь Михайловна – тел. 75-03-02

С 16 до 18 часов

Самозванкин Николай Юрьевич – тел. 75-01-44

Борисов Дмитрий Александрович – тел. 72-47-93

С 17 до 19 часов

Ермолаев Евгений Игоревич – тел. 75-03-02