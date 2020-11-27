Депутаты Гордумы проведут личный прием тамбовчан

Депутаты Тамбовской городской Думы седьмого созыва с 30 ноября по 4 декабря проведут
личный прием граждан. Из-за пандемии общение будет организовано по телефону. Председатель Гордумы и депутаты будут вести прием по графику:
30 ноября
С 16 до 18 часов
Гильбих Владимир Олегович – тел. 75-01-44
1 декабря
С 15 до 17 часов
Леонова Елена Васильевна – тел. – 75-03-02
Журавский Алексей Евгеньевич – тел. 75-01-44
С 17 до 19 часов
Стивкина Евгения Геннадьевна – тел. 75-01-44
2 декабря
С 15 до 17 часов
Хорев Владимир Иванович – тел. 75-01-44
3 декабря
С 14 до 16
Ермак Андрей Эдуардович – тел. 75-01-44
С 15 до 17 часов
Стариков Валерий Тимофеевич – тел. 8-980-673-81-33
4 декабря
С 14 до 16 часов
Шанина Любовь Михайловна – тел. 75-03-02
С 16 до 18 часов
Самозванкин Николай Юрьевич – тел. 75-01-44
Борисов Дмитрий Александрович – тел. 72-47-93
С 17 до 19 часов
Ермолаев Евгений Игоревич – тел. 75-03-02