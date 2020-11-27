Два человека серьезно пострадали при столкновении иномарки и автобуса на тамбовской трассе

Пассажиров иномарки отвезли в Мичуринскую ЦРБ Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 26 ноября в 15 часов 30 минут на 417 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Никифоровского района. 38-летний водитель автомобиля «Renault Duster» столкнулся с автобусом «ПАЗ-320412-05», под управлением 55-летнего мужчины. После столкновения иномарка превратилась в груду железа, при этом водитель в ДТП не пострадал.

- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Renault Duster», 28-летний мужчина и 65-летняя женщина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».