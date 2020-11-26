Тамбовчанин изрезал ножом сожительницу, которая захотела его бросить

В Тамбове суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя. Тамбовчанин признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Как установлено следствием и судом, вечером 4 июля 2020 года между осужденным и его 47-летней гражданской супругой произошла ссора со взаимными оскорблениями. Женщина заявила, что хочет от него уйти и переехать. Обозленный мужчина не смог вынести такого удара и напал на нее с ножом.

Раненой потерпевшей удалось выбежать на лестничную клетку, но сожитель догнал ее там и продолжил наносить удары. Крики женщины о помощи услышали соседи и вызвали полицию. Благодаря своевременной помощи медиков потерпевшая осталась жива.

— Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. В феврале текущего года он только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение убийства и грабеж, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.