В Тамбове будут демонтировать незаконную рекламу

Специалисты отдела рекламы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города на постоянной основе ведут мониторинг самовольно размещенных рекламных конструкций на городской территории. Информация об установлении владельцев рекламы, не получивших разрешение на размещение, публикуется на официальном сайте администрации. В соответствии с вступившими в силу изменениями, если владельцы не установлены в регламентированном порядке, у муниципалитета есть право на принудительный демонтаж рекламной конструкции без дополнительных предупреждений и без решения суда.

- С момента вступления в силу изменений в законодательстве, в течение 2 лет было демонтировано более 1300 самовольно установленных рекламных конструкций — это те, кто проигнорировал предписание о демонтаже, - говорит заместитель председателя комитета по управлению имуществом Максим Савенко.

Согласно Кодексу об административных нарушениях, самовольное размещение рекламных конструкций влечет штраф на юридическое лицо в размере от 500 тысяч рублей.