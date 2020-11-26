Трое молодых людей обворовали супермаркет в Тамбовском районе

Добычей воров стали алкоголь, продукты питания и бытовая химия Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовском районе за кражи из супермаркета перед судом предстанут трое молодых жителей Тамбова. 7 мая этого года они совершили несколько хищений из магазина, расположенного в селе Покрово-Пригородное.

Установлено, что они отвлекали продавцов, и незаметно проносили мимо кассы товары, которые прятали под одежду, в карманы брюк или рюкзаки. Добычей воров стали алкоголь, продукты питания и бытовая химия.

Заметив пропажу товаров, сотрудники супермаркета обратились в правоохранительные органы. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личности подозреваемых. Молодые тамбовчане признались в кражах и написали явки с повинной.

- Следователем было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе его расследования собраны улики и доказательства совершения преступления. Магазину был причинен ущерб на 7,5 тысяч рублей. Как установили полицейские, похищенную продукцию молодые люди сбыли в различных торговых точках города Тамбова, а полученные деньги разделили между собой и потратили, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу. Парням грозит до пяти лет лишения свободы.