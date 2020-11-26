Владислава Денисова переизбрали главой города Уварово

Владислав Денисов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Уварово 26 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. В итоге Владислав Денисов был переизбран на второй срок.

Помимо него на этот пост претендовала Ольга Терентьева - директор Центральной библиотечной сети города, префекта префектуры «Центральная».

Для справки: 12 ноября 2015 года Уваровским городским Советом народных депутатов Владислав Денисов был утвержден на должность главы города Уварово сроком на 5 лет. А 26 ноября этого же года официально стал градоначальником.