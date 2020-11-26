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Из магазина в Мичуринске изъяли около 500 контрафактных чехлов для мобильников

Нелегальные товары продавались в торговой точке на улице Советской
Ксения АЛЕШИНА
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В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Мичуринску поступило сообщение о том, что в магазине на улице Советской торгуют контрафактными товарами.

Полицейские выехали с проверкой по адресу и данная информация подтвердилась. Стражи порядка изъяли из магазина 457 чехлов для мобильных телефонов, 90 зарядных устройств и 20 наушников с признаками контрафакта и направили все это на экспертизу.

- По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Криминал