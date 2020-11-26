В Тамбовской области переписчикам заплатят за работу от 18 до 20 тысяч рублей в месяц

Для проведения Всероссийской переписи населения на территории Тамбовской области потребуется 2802 человека временного переписного персонала - контролеры и переписчики. На данный момент сотрудники полностью подобраны в 28 муниципалитетах региона.

- В Тамбове требуется еще 550 переписчиков, в Мичуринске - 150. Такую информацию предоставил руководитель Тамбовстата Владимир Рукин членам Комиссии по проведению Всероссийской переписи населении в нашем регионе, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Для ее проведения в регионе потребуется 351 контролер. Трудовой договор будет заключен на 58 календарных дней - с 15 марта по 11 мая. Денежное вознаграждение за календарный месяц составит 20 тысяч рублей.

Кроме того, к работе будут привлечены переписчики - 2451 человек. Их задействуют в течение 30 календарных дней - с 1 по 30 апреля 2021 года. Денежное вознаграждение за календарный месяц составит 18 тысяч рублей.