В Тамбовской области мужчина избил гражданскую жену до состояния комы

В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставили 48-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Оперативники установили, что травмы ей нанес гражданский муж.

25 ноября к 45-летнему жителю села Питим Пичаевского района на улице Ленинской пришел сосед. Мужчина, приехав из Москвы, где работал вахтовым методом, искал свою сожительницу. Хозяин дома пытался скрыть местонахождение женщины, но гостю удалось ее найти.

В итоге между гражданскими супругами произошла ссора. 39-летний мужчина жестоко избил сожительницу, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму. После ссоры мужчина скрылся, а пострадавшую в состоянии комы госпитализировали в Моршанскую районную больницу.

По полученной информации сотрудники полиции нашли и опросили свидетелей ссоры, установили личность и место проживания подозреваемого, после чего задержали. В ходе опроса задержанный дал признательные показания. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза здоровья пострадавшей и психиатрического состояния нападавшего.

— Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Фигурант ранее угрожал убийством бывшему мужу своей сожительницы и привлекался к уголовной ответственности, однако в суде примирился с потерпевшим. В настоящее время к нему применена мера пресечения в виде ареста. Ведется дальнейшее расследование всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.