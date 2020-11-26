Тамбовчанку оштрафовали за оскорбление сожительницы племянника

В Токаревке суд вынес приговор в отношении местной жительницы. Она обвинялась в административном правонарушении по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

Было установлено, что у женщины сложились неприязненные отношения с сожительницей племянника.Встретив ее на ярмарке, она вступила с ней в конфликт и высказала в ее адрес оскорбления.

- По результатам рассмотрения административного дела суд привлек правонарушительницу к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.