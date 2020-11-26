В Тамбове разыскивают мужчину, который ушел из больницы и не появился дома

Андрей Коробов Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Следователи СО по Октябрьскому району города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области устанавливают обстоятельства исчезновения 39-летнего Андрея Коробова. Известно, что 3 октября этого года мужчина вышел из приемного покоя 3-й городской больницы и до сих пор домой не вернулся.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Андрея Коробова или знает обстоятельства его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-67-86-14 (дежурный по управлению), - сообщает СУ СКР по региону.