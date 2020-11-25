В Тамбове незаконные торговцы облюбовали улицу Базарную

В Тамбове прошел очередной рейд по местам несанкционированной торговли Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове представители комитета развития потребительского рынка товаров и услуг совместно с полицейскими провели очередной рейд по местам несанкционированной торговли.

По итогам рейда было составлено пять административных протоколов в отношении продавцов, которые незаконно осуществляли предпринимательскую деятельность в палатках на улице Базарной.

- По схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Тамбова осуществлять продажу можно по улице Коммунальной, при этом предварительно заключив договор. По улице Базарной до улицы Коммунальной данный вид деятельности запрещён. Проверки мы осуществляем регулярно, однако место проходное и всегда пользуется популярностью у торговцев, - сказала председатель комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова Татьяна Долгих.