В Тамбовской области несовершеннолетним запретили ходить в торговые центры

В торговые центры запретили пускать тамбовчан до 18 лет без сопровождения взрослых Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области появились очередные изменения в постановление администрации региона «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции». Согласно новой редакции документа, несовершеннолетним жителям региона (до 18 лет) теперь запрещено посещать торговые цены без сопровождения взрослых.

- Постановление вступает в силу с 25 ноября и действует до особого распоряжения, - говорится в документе.