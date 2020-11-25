В Тамбове пешеход попал под колеса иномарки

Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На севере Тамбова под колеса иномарки попал пешеход. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, авария произошла 24 ноября в 17 часов 20 минут на улице Рылеева в районе дома №87. 39-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» наехал на 28-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в не установленном месте.

- В результате ДТП пешеход получил травмы, его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.